Kemesraan Denny Caknan dan Happy Asmara di atas panggung.Disebut The Next Nella Kharisma, Duet Happy Asmara dan Denny Caknan Trending YouTube

BANJARMASINPOST.CO.ID -Dua bintang dangdut yang namanya sedang naik daun, Happy Asmara dan Denny Caknan mendadak jadi pembicaraan warganet.

Duet terbaru mereka menyanyikan lagu Banyu Moto bahkan sukses menjadi trending youtube.

Kedekatan antara Happy dengan Denny Caknan memang bukan isu baru.

Keduanya sudah lama dikabarkan menjalin hubungan dekat. Sebab sebagai sesama penyanyi dangdut, keduanya pun kerap bekerja sama atau dipertemukan di atas panggung.

• Cerita Mengharukan Ibu Tiri Zaskia Sungkar, Akui Sempat Malu dengan Didikan Mark Sungkar

• Kehamilan Nagita Slavina Belum Terjadi Buat Raffi Ahmad Bereaksi, Ayah Rafathar : Gue Enggak Sentuh

Sosok Happy Asmara sendiri saat ini kian sering muncul di televisi.

Namanya mencuat usai lagu-lagu yang dibawakannya menjadi trending di youtube dan aplikasi Tiktok.

Sejumlah youtuber tanah air pun bergantian mengundangnya sebagai bintang tamu. Sebut saja komedian Sule.

Bahkan di acara Okay Bos yang dipandu Raffi Ahmad, Happy Asmara sampai disebut sebagai The Next Via Vallen dan Nella Kharisma.

Terkait kedekatan dengan Denny Caknan yang juga digadang-gadang menjadi penerus maestro campur sari Didi Kempot, Happy Asmara membikin kejutan.

Happy Asmara tampak diundang dalam acara perayaan 33 tahun pernikahan orangtua Denny Caknan.