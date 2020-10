Lihat Paula Verhoeven Menangis, Kiano Putra Baim Wong Lakukan Hal Tak Terduga, Cium Ibunya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada-ada saja ulah Kiano Tiger Wong yang berhasil mencuri perhatian youtuber Paula Verhoeven dan Baim Wong.

Tak jarang Paula Verhoeven mengajarkan Kiano Tiger Wong mulai dari cara meminta yang baik bahkan mengajak menunggangi kuda yang melintas di kawasan kediamannya.

Meski belum mengenal betul perihal lingkungan sekitarnya, putra Baim Wong itu sudah mulai mengerti mengenai perasaan yang dirasakan oleh kedua orang tuanya.

Seperti yang terlihat melalui unggahan video di kanal youtube Baim Paula, Minggu (4/10/2020), dia tampak memberikan perhatian ketika Paula berpura - pura menangis di hadapannya.

• Baim Wong & Atta Digeser Ria Ricis! Daftar Youtuber Penghasilan Tertinggi di Periode September 2020

• Disentil Soal Dosa Zina, Nikita Mirzani Langsung Gebuk Ade Londok Odading, Nyai: Apa Bedanya?

"Kiano mama lagi sedih," ujar Paula sambil menutup wajahnya memperagakan gaya menangis pada putranya.

Melihat Paula menangis, Kiano pun langsung bergegas menghampiri ibunya sambil kemudian memberikan ciuman agar Paula berhenti menangis.

"Oh dicium, oh so sweet dicium makasih sayang," ujar Paula.

Tingkah Kiano bahkan terlihat semakin menggemaskan ketika ia ikut mempraktekan suara menangis Paula.

"Hhuuuuuuu," sahut Kiano.

"Kiano sayang mama kan? mama di kiss dong sayang," pinta Paula lagi.