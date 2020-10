Tak Lagi Main Bersama Rangga Azof, Eva Anindita Hamil dan Pamit Dari Sinetron Samudra Cinta SCTV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penonton bertanya-tanya akan kabar tokoh bernama Laras. Hingga akhirnya Pesinetron Eva Anindita Zachrie mengumumkan tak lagi ikut bergabung dalam sinetron SCTV, Samudra Cinta.

Ya, sinetron yang dibintangi Haico Van der Veken dan Rangga Azof itu menjadi salah satu tayangan yang meraih rating tertinggi di tanah air.

Sosok Eva yang memerankan tokoh bernama Laras pun tak luput dari perhatian penonton.

Nah, Eva Anindita melalui postingan Instagramnya mengumumkan soal dirinya yang tak lagi ikut bergabung di sinetron Samudera Cinta.

Ternyata Hal itu dikarenakan, ia sedang hamil anak ketiga dan mengalami mual muntah berlebihan.

Berikut postingan lengkapnya yang diunggah beberapa waktu lalu.

"Dear pecinta #samudracinta sepertinya aku berhutang penjelasan sama kalian yg menanyaka

n kenapa karakter Laras bbrp waktu lalu udah gak muncul lg

Berat bgt hati ini ninggalin kalian semua and i do really appreciate all your love and attention..

trimakasih bnyk sudah mendukung #samudracinta hingga sejauh ini #300episodes

Tapi ditengah2 perjalanan itu i'm blessed with an unplanned thing yaitu aku hamil anak ke 3.