Penyerang asal Uruguay, Edinson Cavani. Prediksi Uruguay vs Chile Jelang Live Streaming MolaTV Kualifikasi Piala Dunia 2022, Jumat 9 Oktober 2020

LASZLO BALOGH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut Prediksi dan Live Streaming Uruguay vs Chile di Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan pada Jumat (9/10/2020) mulai pukul 05.45 Wib via Live Streaming TV Online Mola TV.

Laga Uruguay vs Chile di Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Link Live Streaming Uruguay vs Chile di Laga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Live Streaming TV Online Aplikasi android www.mola.tv

Melansir dari Mola.TV, Uruguay akan menjamu Cile pada partai pembuka kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Pertandingan dua tim dengan kekuatan berimbang tersebut akan berlangsung di Estadio Centenario, Montevideo, Jumat (9/10) WIB.

La Celeste sedikit lebih diunggulkan karena tidak sekali pun mengalami kekalahan melawan La Roja dalam tujuh laga kandang sebelumnya.

Chile mengalami lima kekalahan dan hanya sanggup dua kali seri.

Link Live Streaming MolaTV

Cara Live Streaming Uruguay vs Chile di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Jumat dini hari yang dapat diakses di Mola TV melalui tautan ini :

