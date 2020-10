PREDIKSI Susunan Pemain Inggris vs Belgia, Jelang Live Streaming MolaTV UEFA Nations League

Danny Ings (tengah) menggendong Conor Coady saat merayakan gol pada laga persahabatan timnas Inggris vs Wales di Stadion Wembley, Kamis (8/10/2020).Live Streaming MolaTV Inggris vs Belgia di Laga UEFA Nations League pada Minggu (11/10/2020) mulai pukul 23:00 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming MolaTV Inggris vs Belgia di Laga UEFA Nations League pada Minggu (11/10/2020).

Live Streaming Inggris vs Belgia bakal disiarkan langsung Mola TV dari Wembley Stadium, Inggris mulai pukul 23:00 WIB.

Link Live Streaming Inggris vs Belgia di UEFA Nations League malam ini dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola.TV.

Inggris menjamu Belgia selaku lawan sekaligus pesaing terkuat mereka di ajang UEFA Nations League 2020 League A Grup 2.

Pelatih Inggris, Gareth Southgate, wajib mempersolid permainan timnya.

Pasalnya, Raheem Sterling dkk. sempat ditahan imbang 0-0 oleh Denmark, setelah sebelumnya hanya menang tipis 1-0 atas Islandia di laga pembuka.

Padahal di sisi lain, Belgia justru sukses meraih kemenangan beruntun atas kedua kontestan lain tersebut dengan skor meyakinkan.

Belgia menang 5-1 atas Islandia dan menang 2-0 atas Denmark.

Tujuh gol yang sudah dibuat Belgia tersebut, melibatkan tujuh nama berbeda pula lewat kontribusi gol dan assist.

Statistik itu membuktikan bahwa Belgia layak menjadi ancaman serius bagi The Three Lions.