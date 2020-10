SESAAT LAGI Live Streaming FP3 MotoGP Aragon 2020 via Live Streaming Fox Sports 2 & TV Online UseeTV

Ilustrasi - Live Streaming FP3 MotoGP Aragon 2020 via Live Streaming Fox Sports 2 dan TV Online Usee TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat Lagi MotoGP Aragon 2020 seri 10 MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2, Sabtu 17 Oktober 2020 untuk Free Practice 3 dan FP4 dan Kualifikasi serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (18/10/2020). Valentino Rossi absen.

Siaran Langsung Live Streaming MotoGP Aragon 2020 di Sirkuit Bugatti, wilayah Le Mans, Prancis, Rangkaian Kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming TV Online Fox Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 dan Live Streaming Trans7 di www.trans7.co.id yang Sesaat Lagi Sedang Berlangsung.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP Aragon 2020 dimulai sesi Free Practice 3 dan FP4 Sabtu (17/10/2020) dan akan berlangsung Race via Siaran Langsung Trans7 dan Live Streaming Trans 7 pada Minggu 18 Oktober 2020. jelang laga Valentino Rossi positif Covid-19.

Jadwal siaran langsung via Live Streaming MotoGP Prancis 2020 via Live Streaming Trans7 akan berlangsung Minggu 18 Oktober 2020. Sebelumnya, Sabtu 17 Oktober 2020 dengan latihan bebas 3 dan Hasil kualifikasi MotoGP 2020 via Live Streaming Usee TV.

Bagi Alex Marquez, ini merupakan podium pertamanya pada MotoGP dalam debutnya di kelas premier mulai musim ini.

Di belakang, Alex Marquez, ada Pol Espargaro (Red Bull KTM).

Hasil ini terhitung luar biasa karena Alex Marquez mengawali balapan dari posisi ke-18. Alex juga mengulangi kenangan manis di Le Mans setelah pada Moto2 2019 dia finis di posisi pertama.

Sebelumnya, hasil terbaik Alex Marquez adalah finis ketujuh pada balapan MotoGP Emilia Romagna di Sirkuit Misano, Italia.

Pebalap MotoGP dari rim Ducati Danilo Petrucci (Dorna MotoGP)

Pada delapan seri sebelumnya, tiga pembalap Honda lainnya hanya mampu finis diluar tiga besar.

Bagi Alex, kemenangan ini sangat berarti untuk dirinya maupun kebangkitan tim setelah kakaknya yang juga rekan satu timnya, Marc Marquez absen karena sedang menjalani pemulihan cedera patah lengan tangan kanan yang didapat pada MotoGP Spanyol 2020.