Jadwal Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia di Net TV, Bagus Kahfi Sembuh

Saksikan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia di Net TV & Mola TV Selasa 20 Oktober 2020, Bagus Kahfi Siap Gabung di Latihan Shin Tae-yong

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia ( Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia Herzegovina ) di Laga Ujicoba Jelang Piala Dunia U-20 via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV. Bagus Kahfi sembuh dari cidera dan siap gabung di latihan Shin Tae-yong.

Jadwal Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia ( Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia Herzegovina ) di laga ujicoba jelang Piala Dunia U-20 tersaji pada Selasa 20 Oktober 2020 via Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran Langsung Net TV. Bagus Kahfi nyatakan diri sembuh dari cidera yang diderita.

Selain Live Streaming Net TV, Live Streaming Mola TV turut menyajikan Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia ( Timnas U-19 Indonesia vs Bosnia Herzegovina ) mulai pukul 15.45 WIB.

Link Live Streaming MolaTV di Live Streaming TV Online www.mola.tv serta link Siaran Langsung Net TV laga Live Streaming Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia ( Timnas Indonesia U-19 vs Bosnia Herzegovina ) ada di bagian berita ini.

Striker Barito Putera, Bagus Kahfi telah mengumumkan dirinya sembuh total dari cedera melalui akun instagram pribadinya pada Jumat (16/10/2020) malam.

Melalui instagram, pemain berambut kribo ini menyampaikan kabar positif mengenai cederanya.

"Terima kasih Colin dan Gary dan seluruh staf The Lewin Clinic yang membantu saya pulih untuk segera melakukan apa yang saya sukai," kata Bagus dikutip dari bolasports.com.

Kabar ini menjadi pertanda baik untuk Bagus comeback ke lapangan hijau.

Seperti diketahui Bagus Kahfi pada Maret lalu mengalami cedera engkel saat memperkuat Garuda Select dan langsung dioperasi.

Setelah menjalani operasi sejak Maret lalu di Inggris itu membuatnya masih harus menjalani pemulihan di sana dan belum bisa kembali ke Indonesia.