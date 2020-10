Kemarahan Chef Juna pada Yuri Eks JKT48 di Master Chef Indonesia, Roti Penyebabnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Acara Master Chef Indonesia Season 7 masih berjalan. Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta masih jadi juri ajang memasak itu.

Ada sejumlah adegan yang menarik disimak, termasuk kala Chef Juna marah pada Yuri Eks JKT48.

Memang, Yuri merupakan salah satu peserta Master Chef Indonesia 2020 yang tayang dan Live Streaming RCTI ini.

Gadis bernama lengkap Zahra Yuriva Dermawan mantan personil JKT 48 Tim J ini, kembali memperoleh komentar pedas dari juri masterchef Indonesia, Chef Juna dan Chef Arnold.

Komentar tersebut, dilontarkan oleh Chef Juna pada Yuri, saat menilai masakan Yuri di episode Sabtu 17 Oktober 2020.

Kali ini, Yuri memasak makanan India.

Yakni, roti cane. Secara tampilan, makanan Yuri platingnya menarik.

Namun, saat dirasakan juri, roti tersebut tak bisa dimakan karena sangat keras.



Chef Juna pun geram, mengingatkan Yuri.



"Ini Lomba Memasak Terbesar di Dunia! Bukan Lomba Mewarnai Makanan!" ujar Chef Juna setengah berteriak pada Yuri.



Mendengar itu, Yuri hanya terdiam. Dan menjawab singkat "Ya chef"



Reaksi serupa, diberikan juri master chef yang lain. Yakni, Chef Arnold saat mencicipi makanan Yuri.

Chef Arnold kesulitan memotong roti cane buatan Yuri.



"Are you seriusly ikut this competetion? Kamu bakal gagal, dan masuk presure test kalau gini," kata Chef Arnold.



Sementara Chef Renatta menanyakan apakah Yuri pernah memakan roti cane. Dan adonan apa yang dimasukan oleh Yuri.

"Pernah makan roti cane? Ini kamu masukin adonan apa? Kayaknya cuma main cemplung terigu, dan bahan-bahan yang lain tanpa takaran jadi hasilnya keras," kata Chef Renata.



Pada Chef Renata Yuri mengatakan pernah makan roti cane, tapi dia menyebutnya roti maryam.