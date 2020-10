Jadwal Live Streaming Net TV Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split, Kondisi Witan & Bagus Kahfi

Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Hajduk Split Selasa 20 Oktober 2020 bisa diakses via Live Streaming Net TV dan TV Online Mola TV. Witan Sulaiman siap main, Bagus Kahfi sehat

Hajduk Split adalah salah satu klub ternama Kroasia yang bermain di divisi utama Prva HNL.

Didirikan pada 1911, HNK Hajduk Split bermarkas di Split Kroasia.

Hajduk Split senior sempat dilatih legenda sepakbola Kroasia yang juga pernah bermain untuk Juventus, Igor Tudor.

Igor Tudor sempat membela Juventus pada kurun waktu 1999 hingga 2007.

Melawan Hajduk Split sendiri merupakan laga ke-11 anak asuh Shin Tae-yong selama pemusatan latihan di Kroasia,

Dari 10 laga, Timnas U-19 menelan 3 kali kekalahan, 3 kali imbang dan 4 kali menang.