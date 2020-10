Setelah Beruang, Khabib Kaget Ada Ular Besar Jelang Duel dengan Justin Gaethje di UFC 254

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seekor ular besar sepanjang 12 kaki muncul di latihan Khabib Nurmagomedov jelang laga dengan Justrin Gaethje di UFC 254. Pada laga dengan Conor McGregor, Khabib juga disebut latihan dengan beruang.

Laga UFC 254 akan bertemu petarung UFC asal Rusia, Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje petarung asal AS. Laga ini akan tayang via Live Streaming ESPN, Sabtu (24/10/2020) waktu setempat atau Minggu 25 Oktober 2020 WIB mendatang.

Khabib Nurmagomedov mengatakan bahwa dia merasa dalam kondisi baik dan merasa senang saat menjalani latihan.

"Selama lima hari saya akan fokus pada pengurangan berat badan saya, selain melakukan banyak hal dengan media dan lima hari karantina di Abu Dhabi. Saya sudah tidak sabar menjalani pertarungan," kata Khabib Nurmagomedov.

Selama menjalani pemusatan latihan, Khabib didukung staf pendukung yang baik yakni melibatkan saudara dan sepupunya, selain sang pelatih, Javier Mendez.

"Seperti Anda tahu saya berlatih dengan keluarga karena kami sangat dekat satu sama lain. Anda tahu kami sangat dekat dengannya dan itulah mengapa latihan kami selalu berjalan sangat baik dan menyenangkan," ucap Khabib dilansir BolaSport.com dari Podcasts Mike Swick.

"Latihan kami angat menghibur dan tentunya juga kami berlatih dengan keras," ujar Khabib.

Dalam latihan, petarung kelas ringan ini juga menceritakan kehadiran seekor ular ke gym.

Khabib Nurmaghomedov menghajar Al Iaquinta. Sabtu (07/04/2018) ((MMAJunkie))

"Seseorang agaknya membawa ular besar ke dalam gym ular besar sebesar 12 kaki. Saya tidak pernah melihat ular sebesar ini dan itu kejutan besar bagi kami semua," aku Khabib sambil tertawa.

"Zubaira Tukhugov (petarung kelas bulu) yang paling takut. Dia menakut-nakuti kami dan saya tidak suka ular, kamu tahu. Tetapi, itu gila," ujar petarung 32 tahun itu.