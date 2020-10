Sosok Yusuf si Adik Bungsu Zaskia dan Shireen Sungkar yang Jarang Tereskpose, Duda Keren!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selama ini, adik bungsu Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar yakni Yusuf Averroes Sungkar jarang terekspose.

Wajar, Yusuf Sungkar memang tak berprofesi sebagai artis seperti Zaskia Sungkar dan Shireen Sungkar.

Dia tak mengikuti jejak sang ayah Mark Sungkar dan ibunya, Fanny Bauty.

Dalam sejumlah kegiatan keluarga Sungkar, Yusuf jarang terlihat.

Namun, baru-baru ini, Zaskia Sungkar memposting foto kebersamaan dengan sang adik itu.

Dia berangkulan bersama Yusuf dan Shireen.

"When we have each other, we have everything

Ps : kangen mall deh ini foto tahun lalu sbelum ada coronces," tulis @zaskiasungkar15.

Lantas siapa Yusuf Sungkar itu?

Berdasarkan penelusuran Banjarmasinpost.co.id, Yusuf adalah duda.

Sosoknya sempat menyita perhatian sejak pernikahannya yang digelar secara megah dan mewah pada Maret 2018 lalu.