LINK Live Streaming FP1 & FP2 MotoGP Teruel 2020 Hari Ini di Fox Sports 2, Race MotoGP Live Trans 7

Saksikan MotoGP Teruel 2020 seri lanjutan MotoGP 2020 yang disiarkan langsung via Live Streaming Fox Sports 2 untuk Free Practice dan Kualifikasi serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada Minggu (25/10/2020). Alex Marquez naikkkan target

Pebalap Repsol Honda, Alex Marquez terus menunjukkan peforma yang impresif.

Hingga delapan seri balap MotoGP 2020, finis terbaik yang diraih Alex Marquez adalah finis di posisi ketujuh.

Adik juara dunia Marc Marquez itu selanjutnya membuat terobosan pada MotoGP Prancis 2020 dengan finis di posisi kedua setelah sebelumnya start dari posisi ke-18.

Pada MotoGP Aragon 2020, Alex Marquez mengawali balapan dari posisi ke-11 dan berakhir dengan podium kedua.

Pada seri ke-11 musim ini di MotoGP MotoGP Teruel 2020, Alex Marquez pun menaikkan target dengan ingin meraih juara.

"Saya menanti-nanti untuk balapan lagi di Aragon setelah akhir pekan yang melelahkan," kata Marquez dilansir BolaSport.com dari Crash.