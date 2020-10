Sakit Melaney Ricardo Dikabarkan Tyson Lynch, Sempat Anggap Cuma Flu Biasa

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Melaney Ricardo dikabarkan sedang sakit. Istri Tyson Lynch ini bahkan sudah sebulan berpisah sementara dengan anak-anaknya.

Lantas sakit apa yang diderita presenter yang kerap jadi rekan duet Hotman Paris Hutapea tersebut?

Melansir dari YouTube Melaney Ricardo, sang suami, Tyson menceritakan sakit yang dikeluhkan sang istri.

"Saya sebenarnya pikir itu cuman flu biasa, karena dia banyak symptoms (gejala) seperti saya dulu" kata Tyson dikutip TribunJakarta.com (grup Banjarmasinpost.co.id), Kamis (29/10/2020).

"Sering food poisoning (keracunan makanan). Tapi ya memang saya salah," sambungnya.

Tyson bercerita sang istri merasakan mual, tapi tak bisa muntah.

Selain itu, Melaney Ricardo juga merasakan lemas dan tak bertenaga.

"Ya lumayan banyak istirahat di kamar, saya pikir cuma flu tapi memang saya salah," kata Tyson.

Tyson rupanya sempat merasa bersalah karena salah mendiagnosa penyakit sang istri.

"Saya sedikit malu, karena beberapa kali bilang ke dia it's okay, it's just food poisoning (nggak apa-apa, cuma keracunan makanan)," katanya panjang lebar.