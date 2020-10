Spoiler One Piece Chapter 994, Prediksi Pertarungan Monkey D Luffy vs Kaido dan Akazayana Nine

Luffy, tokoh utama di komik One Piece. Aksinya di Manga One Piece Chapter 994 ditunggu penggemarnya.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Spoiler One Piece Chapter 994 diduga memunculkan kelanjutan pertarungan antara Kaido dengan Akazaya Nine dan Monkey D Luffy.

Seperti diketahui, Manga One Piece Chapter 993 meninggalkan misteri dan rasa penasaran terkait kelanjutan ceritanya.

Pada One Piece 993, serangan Akazaya Nine yang justru tidak bisa menumbangkan Kaido

Lanjutan pertarungan antara Kaido dengan Akazaya Nine dan juga Mokey D Luffy berlanjut diprediksi pada One Piece 994. Resminya, Manga One Piece 994 vilis Minggu 1 November 2020.

Berikut prediksi atau spoiler untuk Manga One Piece Chapter 994

Rencananya Shonen Jump bakal merilis manga One Piece chapter 994 akhir bulan Oktober 2020.

Sejumlah prediksi tentang cerita manga One Piece chapter 994 mulai beredar

Sebelum membahas manga One Piece chapter 994, kita simak dahulu manga One Piece chapter 993.

Pada manga One Piece chapter 993 ini berjudul Wanokuni Dream atau Mimipi Negeri Wano.

One Piece chapter 993 ini masih dibuka dengan cover story masih meneruskan cerita dari Lola dan Chiffon.