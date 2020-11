Status Duda Chef Juna Terungkap, Juri Master Chef Indonesia Pernah Nikahi Wanita AS

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sepak terjang Juna Rorimpandey atau Chef Juna kerap disorot pasca jadi juri Master Chef Indonesia.

Ada fakta yang tak banyak diketahui soal rekan Chef Renatta dan Chef Arnold di Master Chef Indonesia Season 7 itu.

Rupanya, Chef Juna yang dikenal tegas dan masih lajang itu ternyata sudah pernah menikah.

Chef Juna itu membeberkan sudah pernah menikahi seorang gadis Amerika Serikat selama dua tahun.

Pernikahan Chef Juna dengan wanita Amerika itu berakhir di tahun 2009 silam.

Namun begitu, hingga kini Chef Juna justru malah berteman baik dengan mantan istrinya.

"I was married. I divorced in 2009 (Aku pernah menikah dan cerai di tahun 2009), gua pindah ke Indonesia tahun 2010," ucap Chef Juna seperti Grid.ID (grup Banjarmasinpost.co.id) kutip dari YouTube Deddy Corbuzier, Minggu (1/11/2020).

"My ex wife is American, but we still good friend (Mantan istriku adalah orang Amerika, tapi kami masih berteman baik)," ucapnya lagi.

Menurut Chef Juna, pernikahan dengan wanita Amerika itu pupus lantaran sulit bertemu.

Pasalnya, Chef Juna dan sang mantan istri menekuni profesi yang sangat jauh berbeda.