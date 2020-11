Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia 8 November 2020, Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa Live TVOne?

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia akhir pekan ini, ada Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa via Live Streaming DAZN ES dan Sky Sports, Live TVOne?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia akhir pekan ini, ada Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa via Live Streaming DAZN ES dan Sky Sports. Saat ini belum ada konfirmasi laga ini tayang via Live Streaming TV One, Live Streaming ESPN atau Siaran Langsung TVOne.

Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Haney vs Gamboa dalam pertarungan perebutan gelar juara kelas ringan, Sabtu (7/11/2020) di Hard Rock Live, Florida atau Minggu (8/11/2020) pagi WIB via Live Streaming TV Online. Apakah ini Live Streaming TVOne atau Siaran Langsung TV One?

Kalaupun tak tayang via Live Streaming TV One, Live Streaming ESPN atau Siaran Langsung TVOne, Siaran Langsung Tinju Dunia partai kelas ringan antara Devin Haney vs Yuriorkis Gamboa ini disiarkan via Live Streaming DAZN ES atau Sky Sports pukul 06.00 waktu setempat di Indonesia tayang Minggu 1 November 2020 WIB.

Link Live Streaming Haney vs Gamboa bisa diakses via Live Streaming TV Online DAZN ES atau Sky Sports. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Siaran Langsung TV One atau Live Streaming TVOne menayangkan laga ini atau tidak.

Kelas ringan tinju dunia sedang sangat menggairahkan saat ini dengan deretan juara pemilik rekor tidak terkalahkan.

Pekan lalu, murid terbaik Floyd Mayweather, Gervonta Davis, membuktikan diri bukan petinju kaleng-kaleng dengan meraih kemenangan spektakuler atas Leo Santa Cruz.

Menang KO dengan uppercut dahsyat di ronde ke-6, Gervonta Davis mempertahankan sabuk juara kelas ringan WBA dan kini dia memiliki rekor tanpa cacat 24-0.

Sebelumnya pada pertengahan bulan lalu, Teofimo Lopez menjaga rekor tak terkalahkannya di angka 16-0 saat mengalahkan Vasyl Lomachenko.

Kemenangan angka mutlak itu membuat Teofimo Lopez kini menguasai sabuk juara kelas ringan versi WBA Super, WBO, dan IBF.

Di kelas ringan juga masih ada Ryan Garcia, yang berstatus juara interim WBC dengan rekor 20-0.