Varian Menu di King Play Burger Banjarbaru, dari Harga Puluhan hingga Ratusan Ribu Rupiah

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - King Play Burger sangat cocok bagi pemburu kopi. Di kafe ini menyajikan beragam varian menu kopi yang nikmat di lidah.

Menu sealed coffee terkemas dalam beberapa rasa lainnya, seperti hazel, rex dan marchio.

Sedangkan sebagai makanan pelengkapnya, tersedia burger yang terbuat dari daging pilihan berkualitas. Ada beberapa varian yang memiliki harga juga berbeda-beda.

Menu burgernya ada scramble egg burger - eggsy egg seharga Rp 30 ribu, chicken burger - the chicago dengan harga Rp 35 ribu, onion barbeque burger - elizabeth harga Rp 38 ribu, mushroom burger with creamy sauce - shrooms harga Rp 50 ribu.

Baca juga: King Play Burger Tempat Nongkrong Baru di Kota Banjarbaru, Sajikan Burger dan Varian Kopi

Baca juga: Tangani 38 Kasus Ilegal Logging di Kalsel, Dishut Kalsel Sita 226 Kubik Kayu Tak Bertuan

Baca juga: Polisi di Balangan Ciduk Pria Ini Tengah Lakukan Judi Togel, Sita Uang dan Rekapan

Fish burger with tartar sauce - the fisherman harga Rp 35 ribu, sweet salty and crunchy - hallaway harga Rp 45 ribu, cheeseburger with special signature cheese jam harga Rp 50 ribu.

Untuk harga burger tertinggi adalah varian the most worhty burger in town trust me - rajamain yang dibandrol sebesar Rp 100 ribu dengan dua kepingan daging yang tebal.

(banjarmasinpost.co.id/Kristin Juli Saputri)