JOE BIDEN Presiden AS ke-46, Dongkrak Harga Emas Dunia ke Level Tertinggi

BANJARMASINPOST.CO.ID, CHICAGO - Joe Boden yang merupakan kandidat dari Partai Demokrat terpilih menjadi Presiden AS ke-46.

Hal itu didasarkan pada proyeksi dari Decision Desk HQ yang berkeyakinan 99 persen untuk hitungan untuk mantan Wakil Presiden AS ini.

Menangnya Joe Biden di Pilpres AS 2020 membuat harga emas naik lagi pada akhir perdagangan Jumat (6/11/2020) waktu setempat, (Sabtu pagi WIB).

Kenaikan ini mencatatkan minggu terbaiknya sejak Juli, seiring dengan pelemahan dollar AS dan meningkatnya peluang kemenangan Joe Biden dalam pemilihan presiden AS mendorong harapan untuk RUU bantuan virus corona yang lebih besar.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi COMEX New York Exchange, menguat 4,9 dollar AS atau 0,25 persen menjadi ditutup pada 1.951,70 dollar AS per ounce.

Pada Kamis (5/11/2020), emas berjangka melambung 50,6 dollar AS atau 2,67 persen menjadi 1.946,80 dollar AS, kembali bertengger di atas level psikologis 1.900 dolar AS, setelah merosot 14,2 dollar AS atau 0,74 persen menjadi 1.896,2 dollar AS pada Rabu (4/11/2020).

"Devaluasi dollar AS telah mendorong harga emas ke level tertinggi enam minggu, juga beberapa permintaan safe-haven di tengah ketidakpastian pemilihan presiden dan meningkatnya kasus Covid," kata analis senior Kitco Metals, Jim Wyckoff.

"Pasar memperhitungkan kemenangan Biden, (yang) akan mengarah pada lebih banyak program stimulus pemerintah dan itu dapat menyebabkan inflasi harga yang bermasalah di kemudian hari dan juga menurunkan nilai dollar," tambah dia.

Emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah meningkat 28 persen tahun ini didukung oleh stimulus global besar-besaran untuk membantu ekonomi yang dilanda virus corona.

Dollar AS yang bertahan di dekat level terendah dua bulan, membuat emas lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks dollar AS minggu ini menandai penurunan mingguan tertajam sejak 27 Maret.