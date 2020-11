All New Aerox 155 Connected, MAXi Sport Scooter Terbaik di Kelasnya

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA – Melanjutkan konsistensi dalam menghadirkan produk-produk terbaru untuk mendukung mobilitas konsumen yang beragam. PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. meluncurkan All New Aerox 155 Connected melalui kegiatan Virtual Launching pada Senin (02/11).

Kehadiran All New Aerox 155 Connected yang merupakan keluarga Maxi Yamaha, tentunya menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas mereka yang berjiwa muda melalui peningkatan di sisi desain, fitur, maupun performa dalam menghadirkan sensasi berkendara yang lebih menyenangkan dan membanggakan.

“Dengan semangat Full Gasspoll kami yang kuat, Yamaha terus menciptakan produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. Dan lebih dari itu, Yamaha ingin menciptakan sesuatu yang baru, seperti Maxi Series kami untuk kesenangan dalam berkendara. Kebanggaan besar memiliki konsep model baru, desain yang bagus, fitur yang berguna, dan mesin yang powerfull. Ya, Yamaha selalu memberikan hal baru!,” ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Std Dark Grey (Yamaha Indonesia)

Terkoneksi Smartphone

Dari segi fitur, All New Aerox 155 Connected telah memiliki fitur Y-Connect yang mampu menghubungkan smartphone pengendara dengan sepada motor melalui Bluetooth.

Dengan adanya fitur ini pengendara dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait notifikasi telepon dan pesan masuk di dashboard motor, informasi konsumsi bahan bakar, informasi lokasi parkir terakhir saat terhubung dengan aplikasi, rekomendasi perawatan yang menunjukan kondisi aki dan oli, notifikasi malfungsi sampai dengan fitur Revs Dashboard yang menarik bagi pengguna.

Std Matte Black Tosca (Yamaha Indonesia)

Selain itu, aplikasi Y-Connect juga memiliki fitur Rank yang menghibur bagi konsumen dalam menikmati aktivitas berkendaranya, karena mereka dapat saling berkompetisi dengan sesama pengguna CCU model (motor Yamaha yang memiliki fitur Y-Connect) dalam hal jarak tempuh maupun poin eco riding.

Performa Terbaik di Kelasnya

Pada sektor mesin, All New Aerox 155 Connected mengusung Total New Engine Blue Core 155cc berpendingin cairan, dilengkapi dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA) yang membuat torsi merata disetiap putaran mesin.