Luis Suarez Positif Covid-19 Jelang Uruguay vs Brazil, Ini Link Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Luis Suarez Terjangkit Virus Corona atau Covid-19 jelang Uruguay vs Brazil yang tersaji pada Rabu (18/11/2020) pagi WIB.

Live Streaming Uruguay vs Brasil di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol dapat diakses via Mola Polytron Parabola, Mola Polytron Streaming atau via Aplikasi android Mola TV mulai pukul 06.00 WIB.

Kabar buruk harus menimpa Timnas Uruguay jelang pertandingan melawan Brasil dalam matchday keempat Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Conmebol.

Setelah dua pemainnya terjangkit virus corona, yakni Rodrigo Munoz dan Matias Faral, kini giliran striker andalannya yaitu Luis Suarez yang dinyatakan positif Covid-19.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Timnas Uruguay lewat akun Twitter resminya pada Senin (16/11/2020) waktu setempat.

Selain Suarez, Rodrigo Munoz dan offisial, Matias Faral, juga dinyatakan positif Covid-19.

"Tes telah dilakukan kepada semua anggota tim nasional, dengan hasil bahwa Luis Suarez (dan) Rodrigo Munoz dan offisial, Matias Faral, dinyatakan positif Covid-19," bunyi keterangan resmi AUF.

Pihak AUF menambahkan, ketiganya dalam kondisi kesehatan yang baik.

Sebelumnya, bek Matias Vina juga dinyatakan positif Covid-19 pada Sabtu (14/11/2020) setelah laga Kolombia vs Uruguay yang digelar di Barranquilla.

Berada di papan atas klasemen sementara, Brasil tentu mengincar poin penuh di Centenario Stadium, Uruguay demi memastikan lolos ke Piala Dunia 2022.