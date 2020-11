Akhirnya Ranty Maria dan Rayn Wijaya Pamer Foto Bareng, Ini Nasib Verrell Bramasta

BANJARMASINPOST.CO.ID - Akhirnya artis Ranty Maria dan Rayn Wijaya memajang foto bersama lagi. Lantas bagaimana nasib Verrell Bramasta?

Pasangan Ranty Maria dan Rayn Wijaya memang terkesan menyembunyikan hubungan spesial mereka pasca bermain dalam sinetron Cahaya Terindah RCTI 2018 silam.

Adanya hubungan asmara yang berawal dari cinta lokasi ini mulai tercium publik setelah potret liburan mereka beredar di sosial media.

Diketahui foto-foto yang dipamerkan Rayn Wijaya dan Ranty Maria secara kompak di akun instagram pribadi mereka, Rabu (18/11/2020) berkaitan dengan acara meet and greet keduanya.

Ranty Maria dan Rayn Wijaya belum lama ini menggelar meet n greet bersama fans mereka pada tanggal 31 Oktober 2020 lalu.

Walau foto itu baru muncul di feed instagram Ranty dan Rayn, namun sebelumnya foto kebersamaan dua sejoli ini sudah terlebih dulu diunggah beberapa akun fanbase RaraVers.

"Throwback Meet & Greet RaRavers (love) thanks for the love and support! love y’all!!!!", caption Ranty Maria.

Seperti apa sih foto kemesraan yang dipamerkan Ranty Maria dan Rayn Wijaya, simak berikut fotonya ;

Dulu disebut terlibat cinta lokasi karena dipasangkan di sinetron Cahaya Terindah 2018 lalu, Ranty Maria dan Rayn Wijaya santer disebut memiliki hubungan spesial.

Ranty Maria dan Rayn Wijaya terlihat beberapa kali menghabiskan waktu bersama.