Berusaha Rebound Usai Terkoreksi, Harga Emas Naik Setelah Konres AS Bahas Krisis Akibat Covid-19

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Hari ini Jumat (20/11/2020) pukul 07.10 WIB harga emas untuk pengiriman Desember 2020 di Commodity Exchange ada di US$ 1.862,10 per ons troi, naik 0,03% dari sehari sebelumnya yang ada di US$ 1.861,50 per ons troi.

Harga emas tersebut berusaha rebound pada awal perdagangan hari ini setelah koreksi sepanjang pekan ini.

Emas sedikit rebound setelah ada kabar Kongres Amerika Serikat (AS) akan kembali membahas stimulus untuk mengatasi krisis akibat virus corona.

Asal tahu saja, pemimpin Partai Demokrat di Senat AS Chuck Schumer mengatakan bahwa Pemimpin Mayoritas Partai Republik Mitch McConnell telah setuju untuk melanjutkan pembicaraan bantuan Covid-19 ketika kasus-kasus melonjak di seluruh negeri.

Meski begitu, sebelumnya harga emas terkoreksi sepanjang pekan ini akibat ketikdapastian kelanjutan stimulus dan penguatan dolar AS

Selama ini, emas cenderung mendapat keuntungan dari stimulus ekonomi karena dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Terkoreksi

Harga emas melanjutkan koreksi pada perdagangan kemarin Kamis (19/11). Pukul 16.00 WIB, harga emas spot sempat berada di US$ 1.856,13 per ons troi, turun 0,86% dari penutupan perdagangan kemarin.

Pergerakan harga emas dipicu oleh perkembangan penemuan vaksin Covid-19. Yang terbaru, Pfizer Inc mengatakan bahwa uji coba vaksinnya memiliki tingkat keberhasilan 95% dan siap mengajukan otorisasi darurat di AS dan Eropa.

"Kabar baik terbaru dari vaksin yang keluar membantu mendukung aset berisiko dan ini membebani aset lindung nilai seperti emas," kata Fawad Razaqzada, analis pasar ThinkMarkets seperti dikutip Reuters.

"Karena investor menantikan masa depan yang normal, ekspektasi bahwa kebijakan moneter yang akan dilonggarkan lebih lanjut akan jatuh, sehingga mengurangi aliran ke safe-havens."

