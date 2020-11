LINK RCTI - Live Streaming TV Online AS Monaco vs PSG Liga Prancis, Neymar & Mbappe Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming Monaco vs PSG di Liga Prancis akan Sedang Berlangsung di Link Live Streaming TV Online Beinsports 2 yang ada di artikel ini mulai pukul 03.00 WIB.

Sedang Berlangsung duel AS Monaco vs PSG merupakan lanjutan Liga Prancis dan tayang via Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI +, Sabtu (21/11/2020). Neymar & Kylian Mbappe main.

Link Live Streaming Monaco vs PSG ini akan digelar bisa diakses via Live Streaming TV Online Beinsports 2.

Simak ulasan prediksi pertandingan AS Monaco vs PSG dan Link Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming RCTI + di Liga Perancis yang tersedia dalam artikel ini. Neymar & Kylian Mbappe dimainkan.

Baca juga: LINK Live Streaming FP3 & Kualifikasi MotoGP Portugal 2020, TV Online di Fox Sports 1 & Usee TV

Baca juga: Peluang Duel Tinju Dunia Tyson Fury vs Anthony Joshua, Kalahkan Kubrat Pulev

Baca juga: Presiden UFC Sebut Lawan Khabib Nurmagomedov Selanjutnya, Bisa Conor McGregor atau Tony Ferguson

Saat ini, Paris Saint-Germain ( PSG) masih memimpin puncak klasemen Liga Perancis dengan mengemas 24 poin, hasil dari 10 kali main.

Sementara, AS Monaco berada di peringkat 6 klasemen Liga Perancis, mengemas 17 poin, hasil dari 10 kali pertandingan.

Di atas kertas, tentu PSG masih diunggulkan, mengingat PSG punya banyak pemain bintang.

Meski begitu, bermain di Stadion Louis II akan menjadi modal besar bagi AS Monaco untuk mencuri poin.

HEAD TO HEAD :

16/01/20: AS Monaco 1-4 PSG

13/01/20: PSG 3-3 AS Monaco

22/04/19: PSG 3-1 AS Monaco

12/11/18: AS Monaco 0-4 PSG

04/08/18: PSG 4-0 AS Monaco

16/04/18: PSG 7-1 AS Monaco