Potret Jadul Verrell Bramasta Dimanja Ivan dan Venna Diposting di Momen Ultah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Potret jadul Verrell Bramasta bersama semasa kedua orangtuanya, Ivan Fadilla dan Venna Melinda, belum bercerai diposting.

Verrell yang masih bayi digendong sang ayah, sementara sang ibu terlihat tersenyum manis melihat keduanya.

Bukan hanya itu, terlihat pula kebersamaan Verrell bersama kedua orangtua dan adiknya, Athalla Naufal.

Video tersebut diunggah oleh Verrell saat perayaan ulang tahun sang ayah, Selasa (24/11/2020).

Baca juga: Baju Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar Dibahas, Ivan Gunawan Sentil Uang Muka

Baca juga: Luna Maya-Ariel NOAH Bersanding di Nominasi Kiss Awards 2020, Syahrini & Zaskia Gotik Saingan

Verrell juga menuliskan kata-kata manis untuk sang ayah.

Pada unggahannya itu, ulang tahun sang ayah dirayakan secara sederhana.

Tampak Verrell dan Athalla yang tak absen pada acara ini.

Keduanya juga berfoto bersama dengan formasi keluarga lengkap.

Happy birthday dad.

You are the best parent anyone could ever ask for.