Lihat Adegan Anang dan Ashanty di Ranjang, Aurel Hermansyah Bereaksi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Musisi Anang Hermansyah dan Ashanty pamer foto kemesraan di instagram. Hal ini membuat Aurel Hermansyah bereaksi.

Beberapa bulan belakangan ini, Ashanty memutuskan untuk memboyong keluarga besarnya pindah ke Bali sementara waktu.

Seluruh asisten serta para pegawainya juga ikut dibawa Ashanty untuk tinggal di Bali mengingat wabah Covid 19 yang belum juga reda hingga menghambat berbagai pekerjaannya di Jakarta.

Sayangnya, Aurel yang memiliki sejumlah pekerjaan di Jakarta harus kembali ke ibu kota setelah beberapa saat ikut rombongan kedua orang tuanya tinggal di Bali.

Meski tanpa kehadiran kekasih Atta Halilintar itu, baik Ashanty maupun Hermansyah tetap terlihat menikmati liburan mereka.

Mereka mengunjungi tempat - tempat wisata serta hotel - hotel mewah untuk mereka menginap.

Momen perjalanan romantis keduanya itu pun kerap kali dibagikan melalui unggahan akun media sosial mereka seperti yang terlihat diakun instagram pribadi @ashanty_ash, Rabu, (25/11/2020).

"Thank you for always being there for me, and thank you for making may leifr easier when life gets hard," ujar Ashanty pada keterangan unggahannya.

Dalam foto yang dibagikan tersebut terlihat Anang dan Ashanty yang mengenakan pakaian serupa sedang merebahkan tubuh mereka di atas ranjang sambil berpegangan dan bertatapan wajah satu sama lain.

Kedua pasangan suami istri tersebut nampaknya sedang menginap disebuah hotel dengan konsep unik yang terbuat dari bambu serta kayu - kayuan lainnya sehingga menambah kesan romantis.