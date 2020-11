Susunan Pemain Arsenal vs Wolves & Live Streaming TV Online Liga Inggris, Aubameyang Main

Prediksi Susunan Pemain dan Live Streaming Arsenal vs Wolves di laga lanjutan Liga Inggris, Senin (30/11/2020) via Live Streaming Mola TV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain, Head to Head dan Live Streaming Arsenal vs Wolves di laga lanjutan Liga Inggris, Senin (30/11/2020) WIB via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV. Aubameyang main.

Siaran Langsung duel Liga Inggris antara Arsenal vs Wolves via Live Streaming TV Online www.mola.tv dan Siaran Langsung Net TV mulai pukul 02.15 WIB.

Link Live Streaming Arsenal vs Wolves bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming Net TV yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Aubameyang main.

Selain Siaran Langsung NET TV, Duel Arsenal vs Wolves di Liga Inggris dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron Streaming atau download Aplikasi Mola.TV di Appstore, Google Play dan Live Streaming TV Online di www.Mola.TV

Wolves merupakan tim yang kerap membuat Arsenal kehilangan poin.

Dalam pertemuan terakhir kedua tim, The Gunners memang bisa menang 2-0.

Namun, jika menengok ke enam bentrokan terakhir, Arsenal hanya bisa dua kali menang, tiga kali imbang dan sekali kalah.

Arsenal tengah dalam tren positif usai mengalahkan tuan rumah Molde 3-0 di Liga Europa.

Arsenal juga belum pernah kalah dalam laga-laga kandangnya melawan Wolverhampton di Premier League.

Arsenal mengincar kemenangan saat menyambut Wolverhampton Wanderers atau Wolves di Stadion Emirates pada Minggu malam atau Senin dinihari WIB, 30 November.