Soal Kehamilan Nikita Willy ini Respons Indra Priawan, Biaya Bulan Madu ke Antartika Diungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nikita Willy dan Indra Priawan pasangan yang berbahagia. Ungkap rencana bulan madu ke Antartika dan rencana soal kehamilan.

Ya, usai menikah, rencana bulan madu Nikita Willy dan Indra Priawan sebelumnya diungkap Rina Dianatri Rafinos.

Nah, Tante Nikita tersebut mengungkapkan bahwa keponakannya dan Indra berencana berbulan madu ke Antartika.

Pasangan yang menikah pada 16 Oktober 2020 ini juga tak memiliki target soal momongan.

Kemudian, saat hadir di vlog Vidi Aldiano, Indra menceritakan rencana bulan madu mereka tersebut.

Bulan madu diundur karena mereka ingin melihat gerhana matahari di Antartika yang hanya terjadi 42 tahun sekali.

Mereka juga berharap bisa kembali melihatnya bersama di masa tua nanti.

"Kenapa trip-nya November 2021? Karena pas di sana bakal adal full Solar Eclipse yang cuma ada 42 tahun sekali. Jadi now or never," ungkap Indra.

"Kalo gue ama Niki goals-nya sekarang kita pergi, trus 42 tahun lagi kita pergi lagi. Jadi kayak 'Wah inget enggak dulu 42 tahun lagi kita pernah pergi ngeliat Solar Eclipse ini'."

Selain itu, soal biaya bulan madu terungkap bila Niki dan Indra juga membutuhkan waktu untuk menabung.

