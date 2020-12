Poni Gisella Anastasia Imbas Video Syur Mirip Gisel Viral Disorot, Ibu Gempi Hadiri Opera Van Java

BANJARMASINPOST.CO.ID - Poni Gisella Anastasia jadi perhatian, ada yang menyebut jika poninya kini berubah imbas Video syur mirip Gisel viral. Video syur 19 detik mirip Gisel masih jadi sorotan, mantan istri Gading Marten ini tampil di Opera Van Java.

Bahkan netizen mulai membanding-bandingkan persoalan ini dengan kasus dulu kala yang menimpa Ariel NOAH dan Luna Maya.

Terbaru, bentuk poni dan wajah Gisella Anastasia disorot, terkait video asusila 19 detik itu.

Seperti pada postingan terkini Senin (30/11/2020) Gisel yang sedang endorse produk baju Shaquillepleats satu pasang dengan Gempi, warganet ramai-rami membanjiri kolom komentarnya.

"Semenjak viral 19 detik sekarang poninya menghilang, " tutur @asam***.

"Poni mana poni ???, " cuit @rini***.

Belakangan ini Gisella Anastasia juga telah kembali bekerja seperti biasa di program acara Opera Van Java pada Senin (30/11/2020).

"@operavanjava reunian. Thank you for having me. Seneng bs kangen2an sm teteh @dewigita01, " papar Gisel.

Mengenakan kebaya panjang berwarna hitam dia bernyanyi seperti biasanya saat sebelum muncul skandal video syur.

Sontak perilaku Gisel ini membuat netizen membandingkannya dengan kasus Ariel Noah, Luna Maya dan Cut Tari di masa lalu.

