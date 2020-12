Djakarta Warehouse Project 2020, Profil Martin Garrix dan Armin Van Buuren Serta Line Up DPWV

BANJARMASINPOST.CO.ID - Djakarta Warehouse Project 2020 kembali digelar. Berbeda dari tahun sebelumnya, DPW 2020 digelar secara virtual. Diantara penampil nama beken seperti Martin Garrix dan Armin Van Buuren.

Gelaran festival musik dance atau dance music ini rutin digelar tiap tahun, namun tahun 2020 digelar secara virtual karena pandemi covid-19.

Adapun rencananya, Djakarta Warehouse Project Virtual atau DWPV akan digelar selama 2 hari, 19 dan 20 Desember 2020.

Pihak penyelenggara, Ismaya Live, menyampaikannya melalui akun instagram Djakarta Warehouse Project.

"COMING TO YOUR SCREENS, WHEREVER YOU ARE!

Djakarta Warehouse Project Virtual returns on 19 & 20 December 2020!

Pre-register for #DWPV now at djakartawarehouse.com and receive the latest updates, including lineup announcements and passes info!"

DWPV juga sudah mengumumkan Line Up atau pengisi acara yang akan tampil.

Line DPWVl:

1. Sabtu 19 Desember 2020