Ini Daftar Harga Game PS4 yang Dipangkas Sony, Diskonnya Hingga 80 Persen

BANJARMSINPOST.CO.ID - Memasuki akhir tahun 2020, Sony memberikan potongan harga khusus untuk sejumlah judul game PS4 di PlayStation Store.

Tidak tanggung-tanggung, potongan harga yang diberikan hingga 80 persen.

Diskon ini diberikan melalui program bertajuk "End of Year Deals".

Seperti namanya, program ini digelar untuk memeriahkan momen akhir tahun yang tersisa kurang dari 30 hari.

Game pertarungan yang diadaptasi dari serial anime seperti Dragon Ball Xenoverse 2 dan Naruto to Boruto: Shinobi Striker, kini masing-masing dijual dengan harga Rp 102.000 ( diskon 85 persen dari Rp 680.000).

Kemudian, ada juga sejumlah game yang harganya dipangkas menjadi di bawah Rp 100.000.

Padahal, sejumlah game ini aslinya berbanderol lebih dari Rp 200.000.

Beberapa di antaranya seperti Mortal Kombat X (Rp 55.800), Need for Speed: Payback (Rp 80.400), Plant's vs. Zombies: Garden Warfare 2 (Rp 56.400), Dead Island Definitive Edition (Rp 42.600) dan masih banyak lagi.

Ada pula beberapa game populer yang harganya ikut dipangkas harganya habis-habisan, seperti aneka game dari seri Lego, Tomb Raider, The Evil Within, Digimon, dan lain sebagainya.

Sebagai informasi, ajang End of Year Deals sendiri sudah dimulai sejak 30 November kemarin, dan bakal digelar hingga 22 Desember mendatang, tepat pukul 23.59 waktu setempat.