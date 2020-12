Keanehan Kaki Ayu Ting Ting Disorot, Putri Rozak Pamer Video Call Mesra Adit Jayusman

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman selalu jadi sorotan. Pernikahan Ayu Ting Ting kabarnya selalu ditunggu penggemar, terbaru Putri Abdul Rozak itu pamer momen Video Call mesra bareng Adit.

Ya, romantisnya Adit Jayusman tersalurkan melalui video call yang dipamerkan oleh Ayu Ting Ting pada Minggu (6/12/2020) dini hari via story instagramnya.

Foto hasil tangkapan layar dari telepon genggam Ayu Ting Ting diposting dan dibubuhi caption yang manis.

Berikut isi keterangan story instagramnya yang menggunakan emoji.

Tangkapan layar video call Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman ((story IG @ayutingting92))

"Hi your my fovorite, " ungkap Ayu Ting Ting seperti dilansir Banjarmasinpost.co.id, Minggu (6/12/2020).

"Always, " tambahnya.

Sementara itu, diketahui kondisi kurang menyenangkan sedang menimpa bagian tubuh Ayu Ting Ting.

Ibu Bilqis diketahui sedang mengalami cedera di tumit kakinya hingga mengharuskan dilakukan tindakan pemberian perban.

Tumit kaki kanannya tampak diperban dan meski demikian dia menyemangati diri agar tetap terus beraktivitas dengan riang.

Bahkan, bukan mengadu rasa sakit ia justru menganggap bila keadaan kakinya yang diperban sedang menjadi hal yang tak biasa.