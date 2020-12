Pose Gisel di Foto Jadul Postingan Krisdayanti, Atta Halilintar Beri Respons

BANJARMASINPOST.CO.ID - Dilanda kasus Video Syur, artis Gisella Anastasia tetap eksis di media sosial. Mantan istri Gading Marten itu juga aktif bekerja.

Baru-baru ini, penyanyi Krisdayanti memposting foto jadul bareng artis yang kini tersandung kasus video mesum mirip Gisel itu.

Lewat foto jadul keduanya, Krisdayanti membagikan momen kenangan saat menonton pertunjukan disney bersama kedua putri mereka Amora dan Gempi.

Foto itu diambil pada tahun 2017 lalu diposting lagi di akun instagram milik ibunda Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah itu, Minggu (6/12/2020).

Dalam foto itu, Gisel berpose dengan memangku Gempita.

Tawa pun menghiasi wajah wanita yang kini jadi kekasih Wijin itu.

Tatapannya terlihat menatap ke arah lain.

Sedangkan Krisdayati tersenyum menatap arah kamera.

"Throwing back when gempi and amora still unyuuuu #2017," tulis KD lengkap dengan emoticon hati berwarna kuning.

Nampak juga sosok ibunda Krisdayanti dan Yuni Shara yang menemani keduanya.