Lawan Main Arya Saloka Di Ikatan Cinta, Glenca Chysara Dibully Imbas Peran Jahat Serupa Han So Hee

BANJARMASINPOST.CO.ID - Masih ingat dengan karakter Yeo Da Kyung di Drama Korea The World of The Married yang diperankan Han So Hee ?

Nasib serupa Han So Hee rupanya turut dialami oleh Glenca Chysara yang bermain di Sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo dan Arya Saloka.

Sama seperti drakor The World of the Married yang sempat viral di Indonesia, Sinetron Ikatan Cinta juga sedang booming beberapa bulan ke belakang.

Jika di The World of the Married mereka punya karakter Ji Sun Woo dan Lee Tae Oh, maka Ikatan Cinta punya Aldebaran dan juga Andin.

Baca juga: Dipancing Raffi Ahmad Soal Syahrini, Caren Delano Ungkap Fakta Sebenarnya

Baca juga: Jawaban Sule Soal Kehamilan Nathalie Holscher, Ada Sosok Wanita Penyelamat Ayah Rizky Febian

Yang tak kalah mencuri perhatian adalah si tokoh antagonis Yeo Da Kyung juga Elsa.

Sama-sama cantik, namun kelakuan keduanya sungguh jahat terhadap karakter utama.

Tak pelak si artis pemerannya pun mendapatkan 'serangan' di dunia nyata oleh pengguna internet.

Instagram Han So Hee pemeran Yeo Da Kyung saja dulu pernah dibanjiri komentar-komentar berbahasa Indonesia dengan tulisan jahat karena perannya.

Hal serupa juga terlihat dari komentar-komentar Instagram Glenca Chysara.

Melansir laman Tribun Jogja, Selasa (8/12/2020) Glenca Chysara pun memilih menanggapi secara santai, karena ia sadar ini risiko sebagai seorang artis peran.