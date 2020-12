LIVE DAZN - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia Anthony Joshua vs Kubrat Pulev

Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia kelas berat antara Anthony Joshua vs Kubrat Pulev digelar pertengahan Desember 2020 via Live Streaming DAZN.

Petinju asal Inggris, Anthony Joshua, sangat bahagia lantaran duelnya dengan Kubrat Pulev (Bulgaria) pada 12 Desember mendatang bisa dihadiri penonton.

Duel Tinju Dunia antara Anthony Joshua vs Kubrat Pulev pada 12 Desember 2020 di The SSE Arena, Wembley, London, Inggris, akan dihadiri penonton. Tapi bisa juga disaksikan via Live Streaming DAZN.

Kehadiran suporter dalam duel adu jotos Anthony Joshua vs Kubrat Pulev disampaikan langsung oleh promotor tinju dunia ternama, Eddie Hearn, pada Rabu (2/12/2020) waktu setempat.

Nantinya, duel wajib bagi Anthony Joshua dalam usaha mempertahankan sabuk juara IBF itu akan dihadiri 1.000 penonton dengan mengikuti protokol kesehatan.

AJ, julukan Anthony Joshua, memenangkan kembali sabuk Juara IBF, WBO, WBA, dan IBO dari tangan Andy Ruiz Jr pada 7 Desember 2019, enam bulan setelah ia kehilangan gelar-gelar tersebut ke tangan petarung sama.

Petinju kelas berat, Anthony Joshua memamerkan berbagai gelarnya. Gelar tersebut antara lain IBF, IBO, WBO, dan WBA. (twitter.com/MatchroomBoxing)

Menghadapi Pulev, akan menjadi pertama kalinya bagi Joshua bertarung di hadapan pendukungnya sendiri setelah lebih dari dua tahun selalu bertarung di luar Inggris.

Terakhir kali, Joshua bertarung di hadapan pendukungnya sendiri pada 22 September 2018, saat menang TKO (technical knockout) atas Alexander Povetkin.

Setelah dua tahun selalu bertarung di luar, kini Joshua akan menjamu Pulev di negaranya tercinta.

Bertarung di negaranya sendiri tentu saja membuat AJ sangat bersemangat, apalagi dengan kehadiran penonton.