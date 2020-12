Jadwal Siaran Liga Inggris Net TV & Mola, Man United vs Man City, Jose : Bukan Saingan Tottenham

Derby Manchester Manchester United vs Manchester City di Carabao Cup

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut adalah jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan 12 yang akan tayang di Net TV dan Mola TV mulai Sabtu (12/12/2020), ada derby Manchester United vs Manchester City. Ada juga Everton vs Chelsea dan Fulham vs Liverpool.

Net TV akan menayangkan langsung dua pertandingan Liga Inggris pekan ini.

Pertandingan Liga Inggris yang disiarkan langsung Net TV pekan ini adalah Newcastle United vs West Bromwich Albion dan Crystal Palace vs Tottenham.

Sementara jadwal big match Liga Inggris antara Manchester United vs Manchester City adalah pada Minggu (13/12/2020) jam 00.30 WIB dan tayang di Mola TV.

Pemuncak Klasemen Liga Inggris saat ini adalah Tottenham Hotspur.

Bagi pelatih Tottenham, Jose Mourinho, duo Manchester yang akan saling bertarung akhir pekan ini tidak masuk dalam hitungan persaingan juara Liga Inggris.

Tim asuhan Jose Mourinho Tottenham Hotspur berhasil naik ke puncak Klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan Arsenal 2-0, di Tottenham Hotspur Stadium, Minggu (7/12/2020).

Tambahan tiga poin yang dihasilkan oleh gol Harry Kane dan Son Heung-min cukup membawa Tottenham kini menduduki posisi puncak klasemen Liga Inggris Premier League.

Klub asal London Utara itu mengemas 24 poin dari 11 laga yang dilakoni.

Mereka berhasil mengkudeta The Blues Chelsea yang kini menempati urutan kedua lewat koleksi 21 poin.