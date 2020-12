Spoiler One Piece 998 Terbaru: Sanji vs Black Maria dan Jimbe vs Who's Who

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Simak spoiler One Piece 998 terbaru pekan ini. Ada Sanji vs Black Maria dan Jimbe vs Who's Who.

Manga One Piece 998 dijadwalkan rilis Minggu (13/12/2020).

Seperti biasa, menjelang rilis sudah beredar sopiler One Piece 998 lebih dulu beberapa hari sebelumnya.

Wajar saja, para penggemar manga dan anime pasti sudah tidak asing dengan One Piece.

Maklumlah, One Piece memang salah satu manga terpopuler di Jepang dan juga negara lainnya termasuk Indonesia.

One Piece 998 terbit pada hari Minggu 13 Desember 2020.

Selain Sanji vs Black Maria dan Jimbe vs Who's Who, Ace memecahkan patung naga di istana Onigashima. Nah, bagaimana kejadian selanjutnya?

One Piece memulai debutnya pada tahun 1997 dengan terbit secara reguler di majalah Weekly Shonen Jump.

Sudah terbit lebih dari 20 tahun, One Piece masih jadi idola para penggemar manga dan anime.

Eiichiro Oda, sang kreator One Piece berhasil menyajikan jalan cerita dan karakter yang menarik.