Sebab Utama Atta Halilintar Soal Nonaktifkan Sosmed Diungkap, Aurel Hermansyah : Libur

BANJARMASINPOST.CO.ID - Langkah Aurel Hermansyah untuk beristirahat dari sosial media nampaknya akan segera ditiru oleh sang kekasih, Atta Halilintar.

Beberapa waktu yang lalu putri dari Anang Hermansyah tersebut sempat membuat pengumuman yang cukup mengejutkan perihal niatannya untuk hengkang dari semua media sosial miliknya.

Selama ini kekasih Atta Halilintar tersebut dikenal sebagai salah satu selebritis yang cukup eksis membagikan kegiatan yang dijalaninya lewat media sosial terutama instagram.

Putri Krisdayanti dan Anang Hermansyah itu bahkan telah memiliki pengikut lebih dari 18 juta di akun instagram miliknya.

Kabar berhentinya Aurel Hermansyah dari berbagai medsos ini pertama kali diumumkan oleh putri sambung Ashanty tersebut lewat unggahan sebuah foto di akun instagram pribadinya @aurelie.hermansyah, Senin (7/12/2020).

Mulanya penyanyi muda tersebut mengatakan bahwa dirinya memiliki dua kabar yakni kabar baik dan kabar buruk.

"Hey guys, so I am here with both bad news and good news," tulis Aurel.

Selanjutnya ia pun memulai dengan menyampaikan perihal kabar buruk terlebih dahulu.

"The bad news is i’ll be off from all my social media accounts for several days and it will be handled by my assistant for any posts that are going to be shared,"

Aurel ungkap keputusan tak lagi di medsos (Instagram) Yang memiliki arti,

