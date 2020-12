Tahun 2021, Tak Ada Lagi Nama PTT dan Kontrak di Lingkup Pemkab Tanbu

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Selain ASN, hingga kini jalannya pemerintahan di Kabupaten/Kota di Kalsel termasuk di Tanahbumbu dijalankan oleh karyawan berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT), Honorer hingga tenaga kontrak.

Hal ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tanbu, Dahliansyah saat dikonfirmasi, Selasa (15/12/2020).

"Rencana dimulai tahun 2021, namanya ASN, tidak ada lagi yang lain," katanya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada BKD Tanbu, M Untung RLU, menambahkan, sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN Jo PP 49 Nomor 2018 ttg manajemen PPPK Jis. PP 11 tahun 2017 ttg manajemen PNS bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK, sehingga diluar itu di kategorikan Non ASN (NON PNS-NON PPPK).

Perbedaan antara PTT dan Tenaga Honorer hanya terlihat di masa kerjanya saja, dimana PTT yang diketahui sudah memiliki masa kerja 10 tahun keatas bisa, meminta surat keterangan masa kerja ke BKD.

" Secara penggajian direncanakan nanti akan ada yang digaji berdasarkan kualifikasi pendidikan, berdasarkan karakteristik jabatannya seperti petugas kebersihan, Avsec, dan pegawai yang memiliki beban jabatan yang tinggi," katanya.

Hal tersebut juga dipengaruhi dengan adanya perubahan kode rekening dan kode kegiatan berdasarkan Permendagri 90 pemutakhiran yang tidak ada lagi kode rekening PTT/tenaga kontrak.

" Sistem gaji, ada dua hal, direncanakan di gaji berdasarkan kualifikasi pendidikan dan berdasarkan karakteristik jabatan yang akan di SK kan," jelasnya. (banjarmasinpost.co.id/man hidayat)