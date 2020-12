Belum Begitu Dikenal di Sekolah, KNPI Banjar Bakal Goes to School

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Hingga kini Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) masih belum begitu dikenal remaja dan pemuda tingkat sekolah dan kampus di Kabupaten Banjar.

KNPI juga tak banyak berakselerasi di sekolah dan kampus. Hal itulah yang mendasari ketua KNPI Banjar terpilih untuk periode 2021 hingga 2023 Rahmat Saleh untuk mengadakan KNPI Goes to School and Goes to Campus.

Terangnya Jumat (14/12/2020) nantinya KNPI Banjar bakal mendatangi sekolah-sekolah di Kabupaten Banjar untuk mengenalkan organisasi KNPI.

"Memang masih banyak siswa yang tidak kenal dengan KNPI jadi keinginan kita agar KNPI bisa mengakselerasi ke sekolah-sekolah," ujarnya kepada banjarmasinpost.co.id.

Saat datang ke sekolah KNPI nantinya akan menyosialisasikan terkait empat pilar berbangsa.

"Kita ingin ikut berperan untuk generasi muda sejak usia sekolah," tambahnya.

Selain itu KNPI ujarnya juga akan turun ke desa untuk mengajak pemuda desa untuk mengawal pemerintahan desa. Selama ini peran pemuda untuk mengawal pemerintahan desa masih tergolong minim sehingga perlu ditingkatkan dengan adanya sosialisasi dari KNPI.

(banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)