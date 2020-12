Caviar Driving & Lounge Resmi Dibuka, Tersedia 14 Bay dan Restoran Manjakan Golfer

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Caviar Driving & Lounge yang berlokasi di Jalan A Yani Km 5,5 Pemurus Baru, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi dibuka, Sabtu (19/12/2020).

Driving golf yang mengusung konsep internasional ini, tersedia 14 bay dilengkapi lampu penerangan dan target green sampai sejauh 200 meter, serta dilengkapi restoran di lantai atas.

"14 bay tersebut 10 bay yang biasa dan empat bay VIP. Konsepnya sudah seperti driving golf internasional, karena kami tidak hanya punya driving golf namun juga ada restoran dengan pemandangan langsung ke lapangan golf, desainnya pun sangat bagus," jelas CEO Caviar Driving & Lounge Banjarmasin, Herris Salim kepada Banjarmasinpost.co.id.

Selama masa grand opening, Caviar Driving & Lounge memberikan harga promo yakni paket membership gold Rp 5 juta dan platinum Rp 8 juta.

Ada pula paket non member Rp 140.000 per 100 bola, dan paket member Rp 100.000 per 100 bola.

Demi memanjakan pecinta golf, seluruh sarana dan fasilitas dirombak total dan diganti baru mulai dari pembangunan restoran, serta pengadaan karpet dan bola.

"Operasional Caviar sudah resmi dibuka siapa saja sudah bisa main. Jam operasional sementara mulai pukul 06.00-20.00 Wita," terangnya.

Grand opening Caviar Driving & Lounge secara simbolis ditandai dengan pemotongan pita oleh CEO Caviar Driving & Lounge Banjarmasin, Herris Salim bersama Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, disaksikan tamu undangan. Turut hadir Pemimpin Umum Bannjarmasin Post, HG (P) Rusdi Effendi AR.

Caviar Driving & Lounge juga bisa menjadi tempat bersantai bersama keluarga dan kolega. Beberapa spot sangat nyaman untuk bercakap sembari memukul bola.

Aneka hidangan cafe pun siap menemani, mulai dari makanan berat, makanan ringan, serta ersedia pula coffee, tea, refresment, serta aneka juice dan minuman kaleng. (banjarmasinpost.co.id/mariana)