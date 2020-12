Lima Miliarder Dunia Kekayaannya Melonjak Selama Pandemi, Berikut Daftarnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi sebagian besar orang akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi secara global.

Ekonomi tertekan karena kebijakan pembatasan wilayah (lockdown) guna mencegah transmisi virus corona.

Meski demikian, ternyata pandemi tak selalu membuat keuangan seseorang terpuruk, setidaknya itu yang terjadi pada para miliarder dunia.

Beberapa miliarder malah mencatatkan lonjakan kekayaan di tengah tekanan Covid-19.

Melansir Forbes, Sabtu (19/12/2020), dari 2.200 miliarder di dunia, sebanyak 60 persen diantaranya menjadi lebih ka di 2020. Sementara 36 persen diantaranya harus terima kekayaannya tergerus.

Ada lima miliarder yang mencatatkan lonjakan kekayaan tertinggi pada tahun ini yakni CEO Tesla Elons Musk, CEO Amazon Jeff Bezos, CEO LVMH Bernard Arnault, pendiri perusahaan minuman Nongfu Spring, Zhong Shanshan, serta Pendiri Quicken Loans, Dan Gilbert.

Jika di total dari peningkatan harta mereka, maka nilainya mencapai 310,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 4.378 triliun (asumsi kurs Rp 14.100 per dollar AS).

Berikut daftar para miliarder dunia yang berhasil menambah pundi-pundi kekayaan di tengah pandemi:

1. Elon Musk

Musk menjadi miliarder dengan lonjakan kekayaan tertinggi di tahun ini.