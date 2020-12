Jadwal Live Streaming Canelo Alvarez vs Callum Smith TV Online DAZN Pukul 08.00 WIB, Tak Live TVOne

Link Live Streaming Tinju Dunia mulai Canelo Alvares vs Callum Smith hingga Gennady Golovkin via Live Streaming DAZN bukan Live Streaming TVOne

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Tinju Dunia pekan ini mulai Jumat (19/12/2020) ada Canelo Alvares vs Callum Smith hingga Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta via Live Streaming DAZN dan bukan via Live Streaming TVOne.

Petinju Inggris Callum Smith akan mengejutkan ring tinju dunia ketika mengalahkan Saul Canelo Alvarez dalam pertarungan Kelas Menengah super. Duel Tinju Dunia ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online dan tak Siaran Langsung TVOne.

Sesuai Jadwal Tinju Dunia antara Canelo Alvares vs Callum Smith berlangsung di Alamodome, San Antonio, Amerika Serikat, Sabtu (19/12/2020) atau Minggu (20/12/2020) WIB. Tapi bisa juga disaksikan via Live Streaming DAZN bukan via Live Streaming TVOne. Sedangkan Gennady Golovkin berlangsung Jumat (18/12/2020).

Juara tinju Kelas Menengah super WBA akan meraih kemenangan kejutan terbesar dalam karir bertinju jika menundukkan Saul Canelo Alvarez .

Setelah berbulan-bulan berusaha mengamankan pertarungan impian melawan juara dunia empat kelas, Liverpudlian akhirnya memastikan kesepakatan pada November.

Smith bersikeras dia bisa mengecewakan bandar judi dan mendapatkan kemenangan terbesar dalam karirnya.

’’Saya adalah juara dan selama saya memiliki sabuk itu, saya berada dalam posisi untuk mendapatkan pertarungan terbesar, dan saya akan tetap berada dalam posisi untuk mengamankan pertarungan Canelo,’’kata Smith kepada Ring TV .’’Saya akan melihat tahun ini keluar dan mencoba mendapatkannya tahun depan,’’lanjutnya.

’’Saya menjalani pertarungan ini karena saya yakin bahwa saya siap dan saya dalam kondisi yang baik.’’

’’Saya percaya bahwa saya akan dapat masuk ke sana dan melakukan apa yang saya lakukan.’’

''Saya cukup baik untuk memenangkan pertarungan, saya adalah pemenang, dan saya tidak berduel untuk mendapatkan bayaran.’’