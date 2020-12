Agnez Mo Bicara Soal Calon Suami, sang Diva Ungkap Kriteria Pria Idamannya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Agnez Mo mengurai soal kehidupan asmaranya. Sang Diva bahkan bicara soal calon suami.

Sempat menjalin hubungan dengan Rezky Adhitya hingga Wijaya Saputra, Agnez Mo mengungkap kriteria pasangan hidup yang sebenarnya dicari selama ini.

Agnez Mo mengungkapnya lewat podcast Diaz Hendropriyono berjudul "Folder Rahasia Agnez Mo Terbuka Satu Per Satu!!".

"Kita kan biar gimana ada hal-hal kayak feeling emotion yang kita harus di-cater (dipenuhi), itu yang menurut saya one of the most important things," ujar Agnez, dikutip Senin (21/12/2020).

Emotionally available penting bagi Agnez karena sebagai seorang wanita yang bekerja, perlu adanya perasaan keterikatan secara emosi, saling percaya satu sama lain.

Selain itu, Agnez juga ingin memiliki pasangan yang sepadan dalam hal kepintaran serta seiman.

"Selain of course cowoknya harus seiman, pinter, segala macem, tapi EQ-nya, emotionally stable, emotionally available, itu sih yang I'm looking for," lanjutnya.

Masih dalam vlog yang sama. Sebagai orang Indonesia yang mulai menetap di Amerika Serikat, atau tepatnya Los Angeles, penyanyi Agnez Mo selalu merindukan sambal terasi dan sayur asem.

Senang tinggal di Amerika Serikat karena budaya kerja di sana, tapi ada hal yang juga membuatnya tidak begitu senang.

Agnez yang tinggal di Amerika Serikat sejak tahun 2015 itu mengaku kesulitan menemukan sambal terasi dan sayur asem ketika di Los Angeles.