Harapan Luna Maya di Tahun 2021, Mantan Kekasih Reino Barack Ingin Mengontrol Hawa Nafsu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Apa yang menjadi resolusi aktris Luna Maya di tahun 2021.

Bukan menikah. Melainkan Luna Maya justru punya resolusi agar badannya semakin bugar dan sehat.

Caranya bagaimana. Satu cara agar tubuh Luna Maya semakin bugar di tahun depan, mantan kekasih Reino Barack ini akan mengurangi konsumsi gula.

"Resolusi aku tahun depan nih, you know what I'm gonna do? Aku pengin fit banget badanku," ujar Luna.

"Fit itu I mean I really really wanna cut sugar (saya sangat ingin mengurangi konsumsi gula)," lanjutnya seperti Grid.ID kutip dari YouTube Luna Maya yang diunggah Sabtu (19/12/2020).

Tak hanya mengurangi gula, aktris 37 tahun ini juga akan mulai membatasi bahan dasar karbohidrat dan gorengan.

Diakui Luna, selama ini ia tak pernah bisa berhenti mengonsumsi karbohidrat dan gorengan.

Makannya bener-bener coba dibatesin. Misalkan kayak carbs gitu, terus goreng-gorengan."

"Itu yang dari dulu aku gak bisa. Kenapa? I love foods, I love eating," terangnya.

"Jadi aku pengin mengontrol hawa nafsu yang ada dalam diriku itu bagian makan," tandas Luna.

