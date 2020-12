Penampakan Baru King Kobra Garaga Milik Panji Petualang Usai Telan Ular Piton 3 Meter Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - King Kobra Garaga, Ular Kobra milik Panji Petualang semakin tumbuh besar.

Penampakan rupa barunya seusai memangsa seekor Ular piton sepanjang 3 meter jadi sorotan.

Tak dapat berkutik sama sekali, itu lah fenomena yang terlihat saat Panji Petualang menampilkan king cobra kepunyaannya setelah memangsa python berukuran sepadan dengan Garaga.

Bersama bintang tamu, Alvaro, Panji Petualang mencoba mengulik kembali King Cobra Garaga nya tersebut.

Baca juga: Permintaan Maaf Gisel Usai Diperiksa Terkait Video Syur 19 Detik, Pacar Wijin Buka Suara

Baca juga: Peristiwa Maia Estianty Panjat Pagar Rumah Ahmad Dhani Dibongkar Al Ghazali, Pacar Alyssa Ungkap Ini

Ini seperti yang terlihat dalam rekaman vlognya yang bernama Panji Petualang TV tayangan Rabu (23/12/2020) berjudul 'After Consuming 3 Meter Python, Garaga the King Cobra Has Gone Monstrous'.

Berdasarkan informasi dari Panji Petualang, Garaga baru saja terserang penyakit kulit yang menyebabkan penyusutan ukuran tubuh.

Kendati demikian, sekarang kondisi Garaga semakin membaik, setelah dua bulan mereka berhasil membasmi cacing parasit di kulit Garaga.

Kondisinya sekarang lebih sehat dan lapar. Meski begitu, agar tetap memiliki berat badan ideal Panji harus menjaga pola makan atau dietnya dengan baik.

King Cobra Garaga yang sudah memiliki panjang lebih dari empat meter dan berat sebesar 18 sampai 22 kilogram.

Baca juga: Isi Buku Harian Lina Diungkap Sule, Ibu Rizky Febian-Putri Delina Akui Ini Sebelum Nikahi Teddy

"Pertama kali gue dapatkan Garaga dalam ukuran sebesar ini (18-22kg) tanpa makan. Tetapi kondisi terakhirnya ini, Garaga kena infeksi cacing," kata Panji Petualang, dikutip Banjarmasinpost.co.id, Kamis (24/12/2020).