'Rujuk' Gading Marten dan Gisella Anastasia Khusus Rayakan Natal, Mesranya Orangtua Gempi Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Meski telah mengakhiri ikatan rumah tangga, artis Gisella Anastasia dan Gading Marten tetap terlihat mesra kala merayakan momen Natal bersama.

Setelah bercerai Gading dan Gisel memang sepakat untuk merawat putri semata wayang mereka Gempita Nora Marten secara bersama-sama.

Keduanya pun senantiasa menjaga hubungan baik dan selalu terlihat kompak dalam berbagai kesempatan apalagi perihal urusan Gempi.

Seperti yang terlihat melalui sejumlah foto yang dibagikan Gading di akun instagramnya, Jumat (25/12/2020).

Baca juga: Kata Polisi Soal Sosok Pemeran Pria di Video Syur Mirip Gisel, Hasil Forensik Disinggung

Baca juga: Geledah Isi Mobil Baru Luna Maya yang Berharga Rp 2 M, Ayu Dewi Singgung Soal Suami Luna

Terlihat dalam unggahan tersebut Gading sedang berada di rumah Gisel untuk merayakan natal bersama mantan istri dan putrinya.

Momen 'rujuk' untuk sementara khusus rayakan Natal itu terlihat.

"Have a wonderful and blessed CHRISTMAS to you all

Happy Holidays," tulis Gading.

Bak keluarga bahagia, ketiganya menunjukan raut wajah sumringah sambil memegangi kado yang tersusun rapi di sekitaran pohon natal milik kekasih Wijin itu.

Ketiganya bahkan kompak mengenakan baju berwarna merah sehingga menambah kental suasana natal yang mereka tunjukan.