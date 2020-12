Perlakuan Laudya Cynthia Bella pada Zaskia Sungkar yang Hamil, Istri Irwansyah Ungkap Ini

BANJARMASINPOST. CO. ID - Bersahabat telah cukup lama, artis Zaskia Sungkar bongkar perlakuan Laudya Cynthia Bella padanya selama hamil.

Selain dengan Zaskia Sungkar, mantan istri Engku Emran tersebut selama ini juga terlihat memiliki hubungan yang cukup akrab dengan keluarga istri Irwansyah tersebut.

Keduanya sering kali menghabiskan waktu bersama termasuk dengan Shireen Sungkar yang juga merupakan adik dari Zaskia Sungkar.

Sudah dianggap seperti keluarga sendiri, Fanny Bauty ibu kandung Kia dan Shireen juga acap kali memperlakukan Bella seperti putrinya sendiri.

Selama masa kehaliman Zaskia Sungkar, Bella juga terlihat setia mendampingi sahabatnya itu kala harus melalui berbagai proses bayi tabung demi mendaatkan mendapatkan momongan.

Mengucap syukur atas sifat mulia yang dimiliki sahabatnya tersebut, lewat sebuah foto yang diunggah di akun instagram pribadinya, Rabu (30/12/2020) Zaskia bocorkan perlakuan yang diterimanya dari Bella.

"Sahabat ada yg datang dan pergi, yang bertahan yh ikhlas sayanh dari hati, 2020 banyak bgt momen up and down buat ku," tulis Zaskia.

Dia juga menyebut selain sosok Irwan dan keluarga, Bella lah yang selalu bersiap sedia menemaninya.

"Di semua momen sedih sampe seneng dia selalu ada buat aku. Makasih cubidap sampe waktu awal hamil dia nemenin tiap minggu biar ak betah di rumah," imbuhnya.

Namun, uniknya Kia menyebut bahwa hubungan kedekatan mereka tersebut justru membuat keduanya jarang mengabadikan momen bersama.