Panduan Singkat Cara Membuat Top Nine 2020 Instagram Serta Best Nine 2020, Jangan Lupa Email

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah panduan singkat cara membuat Top Nine 2020 Instagram jelang tahun baru 2021.

Top Nine atau Best Nine adalah sekumpulan foto di Instagram berjumlah sembilan foto terbaik dengan jumlah like terbanyak dalam kurun waktu satu tahun.

Nah, jadi kebiasaan jelang awal tahun baru, pengguna Instagram ramai-ramai memajangnya, termasuk Top Nine 2020 dan Best Nine 2020.

Pada artikel ini ada panduan singkat cara membuatnya.

So, meriahkan tahun baru kamu dengan membuat Top Nine dan Best Nine, sebagai kenang-kenangan kamu di Tahun 2020 dan menyambut Tahun 2021.

Nah, cara membuat top nine maupun best nine itu simak di artikel berikut.

Diketahiui, top nine ada yang bisa dibikin dengan menggunakan aplikasi tertentu.

Namun, ada pula yang lebih mudah dengan hanya mengakse sebuah situs tertentu.

Beberapa cara membuat Best Nine untuk dipasang di akun instagram.

Ada dua cara yang paling banyak digunakan warganet untuk membuat Top Nine dan Best Nine.