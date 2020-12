Ucapan, Doa dan Resolusi Sambut Tahun Baru 2021 ala Luna Maya, Sahrul Gunawan & Tasya Kamila

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tahun Baru 2021 bakal tiba. Sejumlah artis ternyata sudah punya Resolusi Tahun Baru, Doa Sambut Tahun Baru hingga Ucapan Selamat Tahun Baru 2021.

Di antara artis yang sudah terang-terangkan mengungkap resolusi dan doa sambut Tahun Baru itu adalah Luna Maya, Tasya Kamila hingga Sahrul Gunawan.

Bagi Luna Maya, resolusi di tahun baru akan jadi refleksi untuk jadi lebih baik dari tahun sebelumnya.

Dalam sebuah unggahan di Instagram, Luna terlihat sudah siap menyambut tahun baru.

Ia mengucapkan selamat tahun baru dan berdoa agar tahun 2020 akan penuh berkah dan aman.

"Happy new year (Selamat tahun baru) ya semuanya, so hopefully (sangat berharap) tahun depan jadi tahun yang lebih baik, tahun yang lebih berkah, dan aman,"

Luna juga ternyata sudah punya resolusi yang akan diwujudkan tahun depan. Ia mengaku akan mengurangi kebiasaan boros dan hobi belanja.

"Resolusinya aku mau lebih hemat, so i'm gonna challenge my self not to shop (jadi aku akan menantang diriku untuk tidak belanja)," kata Luna.

Sementara, Tasya Kamila mengaku ingin lebih dekat, menjaga sekaligus merawat keluarganya saat masa pandemi.

Menurut dia, di tahun 2021 masih akan diwarnai pandemi Covid-19.