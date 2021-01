Pernah Adegan Ranjang, Kini Prilly Latuconsina Ungkap Rasa ke Reza Rahadian : Aku Sayang Banget

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bintang film dan sinetron Prilly Latuconsina sedang sibuk mempromosikan series terbarunya bersama dengan aktor Reza Rahadian.

Ya, Prilly Latuconsina menjadi lawan main sekaligus pasangan Reza Rahadian dalam series bertajuk 'My Lecturer My Husband' yang tayang di We TV.

Pada beberapa adegan, Prilly Latuconsina beradegan mesra dengan Reza Rahadian, sampai ada Adegan Ranjang.

Nah, Wanita berusia 24 tahun itu mengakui sangat menikmati series terbarunya bersama Reza Rahadian.

Baca juga: Kondisi Terkini Kesehatan Syekh Ali Jaber, Postingan Teuku Wisnu Disorot : Guru Kita Semua

Baca juga: Profil Karen yang Tereliminasi di Spektakuler Show 1, Daftar Top 13 Indonesian Idol Special Season

Baca juga: Jumlah Uang Nobu yang Dibayar Demi Temui Gisel di Medan, Sebelum Video Syur Tahun 2017 Terjadi

Prilly Latuconsina justru sampai terbawa perasaan.

"Enggak baper (terbawa perasaan) gimana-gimana. Tapi aku sayang banget sama dia (Reza Rahadian)," kata Prilly Latuconsina.

Dikutip Warta Kota grup Banjarmasinpost.co.id dari channel youtube Ricky Cuaca, Selasa (5/1/2021).

Prilly Latuconsina tak mau menyebutkan seberapa besar kadar sayang dirinya kepada pria berusia 33 tahun itu.

Hanya saja ia akan membela jika Reza diomongin orang-orang. "Ya sayang lah pokoknya, gak mau sampai dia (Reza) sedih dan diomongin orang."

"Kalau ada yg ngomongin ya aku bela," ucapnya. Lantas, apakah bintang sinetron 'Ganteng Ganteng Serigala' itu jatuh hati kepada Reza saat ini? Prilly enggan menegaskannya.